رياضة | طارق يحيي: كهربا يرغب في العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيي: كهربا يرغب في العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن موقف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي من العودة إلى صفوف الزمالك.

وكان كهربا قد رحل من صفوف الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مطلع الموسم الجاري بسبب عدم الاتفاق على الجوانب المالية بين الطرفين.

وأكد طارق أن كهربا لديه رغبة في العودة إلى صفوف الزمالك، مشددًا على أنه يتحدث وفق معلومات لديه وليس توقعات بشأن ترحيب اللاعب ورغبته في العودة إلى الأبيض.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك وانضم إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مطلع الموسم الجاري بسبب الخلافات على الأمور المادية بينه وبين الزمالك.

Advertisements

واتجه الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب بداعي فسخ العقد من طرف واحد.

وانضم كهربا لمعسكر المنتخب الوطني الحالي بعد الإعلان عن القائمة من جانب حسام البدري، وشملت كل من:

: محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

