رياضة | الزمالك ينقب عن نجم إفريقي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينقب عن نجم إفريقي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقب مسئولو نادي الزمالك في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة عن موهبة جديدة للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة وسط علمهم بمدى أهمية البطولة وإفرازها الكثير من اللاعبين المميزين.

ويستغل مسئولو النادي إقامة البطولة في مصر من أجل مراقبة كل المنتخبات والبحث عن لاعب مميز لضمه.

ويضم الفريق بين صفوفه حاليًا الخماسي الأجنبي كل من خالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وحمدي النقاز.

ويبحث الزمالك التدعيم في الخط الأمامي والتعاقد مع مهاجم جديد بسبب تذبذب أداء الثلاثي مصطفى محمد وخالد بوطيب وعمر السعيد منذ بداية الموسم الجاري.

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وينوي عصام مرعي المدرب العام للفريق بجانب إدارة التسويق بالنادي حضور بعض لقاءات البطولة من الملعب وتقديم تقرير للصربي ميتشو المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم: محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

