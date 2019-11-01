رياضة | كلمة الحسم في عودة كاسونجو للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة الحسم في عودة كاسونجو للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترك مسئولو نادي الزمالك للصربي ميتشو المدير الفني للفريق بحسم مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو ومشاهدته في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفسخ نادي الوداد المغربي عقد إعارته مع كاسونجو ليعود من جديد على ذمة النادي الأبيض في الوقت الحالي.

وقرر اللاعب تقديم شكوى ضد الوداد المغربي بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية

ويرغب الزمالك في عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب تذبذب أداء اللاعبين في الخط الأمامي.

ويضم الزمالك بين صفوفه الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم حاليًا.

وترك مسئولو النادي حرية القرار للمدرب لرؤية اللاعب في الملعب خلال التدريبات وعدم الاكتفاء بالتسجيلات للحكم عليه داخل الملعب وحسم القرار النهائي.

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.