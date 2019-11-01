رياضة | جولدي وأكتوبر والإتصالات والمعادي في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدي وأكتوبر والإتصالات والمعادي في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام عصر السبت، في الثالثة إلا ربع، مباريات الأسبوع الرابع من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يستضيف جولدي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، نظيره، فريق الصف صاحب المركز الثالث بنفس رصيد نقاط جولدي، الا ان فارق الاهداف تأتي في صالح الصف.

ويخرج الدخان الوصيف صاحب الـ6 نقاط لملاقاة أكتوبر صاحب المركز السادس برصيد أربع نقاط.

ويستضيف الاتصالات المتصدر برصيد 6 نقاط فريق بشتيل صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويحل فريق العياط متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة، ضيفاً على فريق جينيس صاحب التاسع برصيد 3 نقاط.

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ويلتقي فريق أبو النمرس صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط، مع فريق الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

ويخرج المعادي صاحب المركز الثامن برصيد أربع نقاط لملاقاة القومي صاحب المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

وشهدت الجولة السابقة سقوط البدرشين على ملعبه، أمام جولدي 0-1، وفوز الدخان على حلوان العام 1-0، والصف على الإتصالات 2-1، وهزيمة العياط على أرضة من أبو النمرس، 0-1، وفوز بشتيل على جينيس 3-2، وخسارة المعادي على ملعبه من 6 أكتوبر 0-4، وتعادل الصيد مع القومي 2-2.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 6 نقاط

2- الدخان 6 نقاط

3- الصف 6 نقاط

4- جولدي 6 نقاط

5- بشتيل 5 نقاط

6- أكتوبر 4 نقاط

7- أبو النمرس 4 نقاط

8- المعادي 4 نقاط

9- جينيس 3 نقاط

10- حلوان العام 3 نقاط

11- البدرشين 3 نقاط

12- القومي نقطتين

13- الصيد نقطتين

14- العياط نقطة وحيدة

