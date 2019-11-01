اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 2-11-2019 في الدوري الاسباني beIN SPORT YouTube مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 2-11-2019 في الدوري الاسباني beIN SPORT YouTube مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي عبر الانترنت وبدون تقطيع من خلال beIN CONNECT. يلاقي لرشلونة نظيره ليفانتي مساء السبت على ملعب الأول في إفتتاح منافسات الجولة الـ12، من الدوري الإسباني الممتاز. ويتطلع البوجرانا لمواصلة العرض القوي، والفوز بالمباراة المقبلة، خارج قواعده، لحسم النقاط الثلاث، وإستمرار تصدره لجدول الليجا. تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل ليفانتي.

مشاهدة مباراة برشلونة ومضيفه ليفانتي بث مباشر وحصري على beIN SPORTS السبت في اهم مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ينزل برشلونة ضيفاً من العيار الثقيل على ليفانتي متوسط الترتيب في المرحلة الثانية عشرة من الليغا في مواجهة تبقى مفتوحة على كافة التوقعات برغم الترشيحات المنطقية التي تصب في مصلحة النادي الكتالوني رائد الدوري.

وسيدخل زملاء النجم الأول ليونيل ميسي هذه المواجهة بهدف أوحد ألا وهو تحقيق النقاط الكاملة لتحصين زعامته من الملاحقين الشرسين والذي يبقى أبرزهم غريمه ريال مدريد الذي يتخلف عنه بفارق نقطة يتيمة.

موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي مباشرة وحصرياً هي beIN SPORTS HD3.

سيتم وضع البث قبل انطلاق المباراة بقليل