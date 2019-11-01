اونلاين | NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

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مشاهدة مباراة برشلونة ومضيفه ليفانتي بث مباشر وحصري على beIN SPORTS السبت في اهم مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ينزل برشلونة ضيفاً من العيار الثقيل على ليفانتي متوسط الترتيب في المرحلة الثانية عشرة من الليغا في مواجهة تبقى مفتوحة على كافة التوقعات برغم الترشيحات المنطقية التي تصب في مصلحة النادي الكتالوني رائد الدوري.

وسيدخل زملاء النجم الأول ليونيل ميسي هذه المواجهة بهدف أوحد ألا وهو تحقيق النقاط الكاملة لتحصين زعامته من الملاحقين الشرسين والذي يبقى أبرزهم غريمه ريال مدريد الذي يتخلف عنه بفارق نقطة يتيمة.

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موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي مباشرة وحصرياً هي beIN SPORTS HD3.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي عبر الانترنت وبدون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل