ثنائي ريال مدريد يغيبان عن لقاء بيتيس غداً

الجمعة 1 نوفمبر 2019

ريال مدريد

كتب محمد الدمتناوي

يستمر غياب كلاً من الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز عن تدريبات ريال مدريد في الفترة الماضية.



سبب غياب ثنائي الفريق

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وجاء سبب غياب ثتائي الفريق، بسبب معاناة الويلزي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده منذ 13 أكتوبر الماضي، بينما الكولومبي عاد اليوم من بلاده بعدما رزق بمولوده الثاني.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خاميس وجاريث بيل سيغيبان عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس غدًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكملت الصحيفة المذكورة أعلاه، فإن زيدان يستعد للتدوير في لقاء بيتيس غداً، وقد يدفع بميندي وميليتاو ولوكا مودريتش والفونسو أريولا، من البداية، بسبب المواجهة المرتقبة ضد جالطة سراي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة، مع وجود مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة.