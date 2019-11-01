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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول من أجل مواصلة الإنتصارات أمام أستون فيلا العنيد في البريميرليج والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كتب
محمد الدمتناوي
يحل غدا السبت نادي ليفربول ضيفا ثقيلاً على نظيره نادي أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب فيلا بارك.
يدخل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي هذه المباراة منتعشاً بروح معنوية عالية جدا بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كأس كارباو، بعد الفوز على أرسنال في ضربات الترجيح، بعد التعادل في المباراة بخمسة أهداف لكل فريق.
بينما يخوض أستون فيلا هذه المباراة لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في الدوري، خصوصا بعد التأهل أيضاً إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.
ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.
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