الامارات | لماذا شعر نجم ريال مدريد بالإهانة بسبب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شعر نجم ريال مدريد بالإهانة بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو خلال حديثه لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية عن الإهانة التي شعر بها بسبب النجم المصري ومهاجم ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، والتي صدرت عن نجم سابق للنادي الملكي ومنتخب الأرجنتين، وكذلك مديره السابق، خورخي فالدانو. وكان فالدانو قد قال في لقاء تلفزيوني مباشر قبل نهائي أبطال أوروبا في 2018، بين ريال مدريد وليفربول إنه على «مارسيلو أن يشتري ملصقا لمحمد صلاح، ويلصقه بالجدار في بيته، وأن يصلي كل ليلة»، في إشارة إلى أنه يخشى على مارسيلو من التألق اللافت الذي كان عليه محمد صلاح وقتها. وقال مارسيلو: بعد 12 سنة، وثلاثة ألقاب في أبطال أوروبا ( قبل تتويجه بالرابع)، أظهر فالدانو قلة احترام تجاهي، وعلى الهواء مباشرة". وتابع: كان يعتقد أنه بهذا التعليق سيدمرني، لكنه على العكس حفزني أكثر. يذكر أن تلك المباراة انتهت بتتويج الريال بلقبه الـ13 في أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليفربول 3-1.