شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر دوري اليد.. وصراع بين الأهلي وطلائع الجيش على الوصافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكى انتصاراته في الأسبوع الثامن لدوري المحترفين للرجال بعد تغلبه علي ضيفه نادي الحوار ٢٦/٣٨ ليتصدر قمة المسابقة حتي الأن برصيد ٢٣ نقطة يليه كل من طلائع الجيش والأهلي في المركز الثاني والثالث علي الترتيب برصيد ٢١ نقطة لكل منهما ولكن فارق الأهداف لصالح الجيش فيما هبط سبورتنج للمركز الرابع برصيد ١٩ نقطة . وفاز الأهلي علي فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٢٥/٢٩ ضمن مباريات الجولة نفسها.

كما فاز هيليوبوليس علي سموحه ٣٤/٣٥ بعد مباراة قوية نجح خلالها هيليوبوليس في إنتزاع فوز صعب علي مضيفه صاحب الأرض والجمهور و فاز طلائع الجيش علي الجزيرة ٢١/٣١ . فيما حقق المعادي مفاجأه كبيرة بعد فوزه علي سبورتنج وصيف بطولة أفريقيا للأندية بنتيجة ٢٧/٢٩ . وتعادل فريقا الحوار والأوليمبي ١٩/١٩ .