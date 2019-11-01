شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة في قائمة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 أنس عبد الغني كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر، رسميًا عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في البريمرليج، لشهر أكتوبر.

وشهدت قائمة مفاجأة في المرشحين وهو غياب المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، فيما تواجد جراهام بوتير مدرب برايتون، على رأس المرشحين. ونقدم لكم في "سعودي سبورت" القائمة كاملة: Advertisements 1. يورجن كلوب.. ليفربول 2. جراهام بوتير.. برايتون 3. دين سميث.. أستون فيلا 4. براندن رودجرز.. ليستر سيتي 5. فرانك لامبارد.. تشيلسي وحقق المدير الفني يورجن كلوب مدرب الريدز، الجائزة نفسها، لشهر سبتمبر الماضي، بعد تصدره جدول الترتيب دون هزيمة.

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