شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن قائمة تتكون من ستة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

ونشر الأتحاد الأنجليزي القائمة المختصرة عبر الحساب الرسمي للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر. Advertisements وخلت القائمة من أي لاعب من فريقي ليفربول رغم إحتلاله جدول الترتيب. وجاءت القائمة كالتالي يوري تليمانس - ليستر سيتي جاك جيرليش - أستون فيلا جيمي فاردي - ليستر سيتي إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ويليان - تشيلسي دين هندرسون - شيفيلد يونايتد وحصل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال على جائزة الشهر الماضي سبتمبر، فيما نال الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي جائزة شهر أغسطس الماضي

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