محمد صادق يغادر معسكر المنتخب الأوليمبى بعد استبعاده من قائمة أمم أفريقيا...

جدة - عمرو شويل غادر محمد صادق لاعب منتخب مصر الأوليمبى معسكر الفريق للانضمام لفريق الإسماعيلي، عقب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر وتنطلق الجمعة المقبل حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى

وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى

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وفى خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر

فى الهجوم: رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.