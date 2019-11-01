شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يراقب ديربي الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهتم الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش بمتابعة ديربى الدورى الاماراتى بين الجزيرة والعين، لدراسة فريق الجزيرة قبل مباراة الفريقين معاً بالبطولة العربية .

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "هزاع بن زايد" في السابعة إلا ربع مساء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي".

ويحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على الجزيرة صاحب المركز الرابع.

وتأتي مباراة العين والجزيرة قبل 25 يوماً على إقامة مباراة الإياب في دور الـ 16 بالبطولة العربية بين الجزيرة والإسماعيلي بملعب "محمد بن زايد"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"

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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الشهر الماضي بإستاد "الإسماعيلية"، إنتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين دون مقابل.

ويفتقد الجزيرة في مباراة اليوم لجهود المهاجم البرازيلي كينو بسبب الإصابة فيما يراهن على العديد من لاعبيه من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم يأتي في مقدمتهم علي مبخوت، وعمر عبدالرحمن "عموري"، ومحمد العطاس، وزايد العامري.

في حين يعول العين على التوجولي لابا كودجو هداف الدوري برصيد 8 أهداف ومعه البرازيلي كايو، وصانع الألعاب بندر الاحبابي من أجل حصد النقاط الثلاث.