شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الأهلى قبل المران الثانى فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خلد لاعبو النادى الأهلي للراحة في مقر إقامة الفريق بالإمارات عقب تناول وجبة الغداء منذ قليل تمهيداً لخوض ثاني مران للفريق بالإمارات في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقام لاعبو الاهلي بأداء صلاة الجمعة بمقر إقامة الفريق في مدينة دبي بالإمارات ،وبعدها بأقل من ساعة تناول اللاعبين وجبة الغذاء ثم خلدوا للراحة في غرفهم الخاصة قبل التجمع في الخامسة مساء تمهيداً للتوجه إلى ملعب أهلي دبي لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي.

وبعد خوض المران الثاني للفريق بالإمارات سيعود الفريق لفندق الإقامة لتناول اللاعبون وجبة العشاء ثم يخلدون للراحة في الغرف الخاصة أيضاً.

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ويتناول لاعبو الاهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم.