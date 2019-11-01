قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.. تريزيجيه يتحدى صلاح بتصريحات نارية

كتب: ضياء السقا

تشهد مباراة أستون فيلا، وليفربول المقبلة، في الدوري الإنجليزي، مواجهة مصرية خاصة، بين محمد صلاح نجم الريدز، وثنائي الفيلانز أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه، وإن كان الأخير هو من يشارك أساسيا.

من جانبه، أكد تريزيجيه صعوبة مباراة ليفربول، مضيفا: "بكل تأكيد مواجهة الريدز قوية، ولكن فرق الدورى كلها لديها عناصر مميزة وكل مباراة لها حساباتها الخاصة، المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة أن الفيلانز فى أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد التى نسعى من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: "يورجن كلوب نجح فى صناعة فريق رائع، قاد ليفربول للحصول على لقب دوري ابطال أوروبا، ويتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك دليل على نجاح المدرب الألمانى، ندرك جيداً قوة ليفربول لكننا سنحاول تصعيب الأمور عليهم".

وعن علاقته بزميله في المنتخب الوطني محمد صلاح قال: "هو لاعب رائع، يمكنه تسجيل الأهداف في أي وقت ومن أنصاف الفرص، مو ستشعر بقيمته عندما تتركه دون رقابة حتى لو كان يعانى من سوء الحظ".

وتابع: "صلاح شخصية رائعة ومتواضعة، يتعامل مع الجميع بشكل جيد فى معسكر منتخب مصر، لقد لعب دوراً كبيراً فى إقناعى بتحقيق حلمى وهو اللعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذى دفعني لاختيار ارتداء قميص أستون فيلا".

ويستضيف أستون فيلا، نظيره ليفربول، على ملعب فيلا بارك، في الخامسة عصر السبت 2 نوفمبر، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ15 بـ11 نقطة.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

لم يستطع صلاح إكمال مباراة توتنهام، بسبب تجدد إصابته بالكاحل الأيسر، إذ خرج في الدقائق الأخيرة من المباراة خوفا من تفاقم الموقف.

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من جانبه، كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن خروج صلاح كان إجراءً وقائيا، خوفا من تفاقم الإصابة، وأن اللاعب أصبح جاهزا، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وبالتالي سيشارك أمام أستون فيلا.

ولا يوجد غياب في ليفربول سوى جويل ماتيب الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع

تشكيل ليفربول

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم – هندرسون – فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل أستون فيلا

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش

ويسلي موراييس

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2