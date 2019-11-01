شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق يغادر معسكر المنتخب الأولمبى للانضمام للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد صادق لاعب منتخب مصر الأولمبى معسكر الفريق للانضمام لفريق الإسماعيلى عقب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر وتنطلق الجمعه المقبلة حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى : لحراسة المرمي : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.