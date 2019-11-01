شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى العين والجزيرة على مائدة ميودراج فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش اهتماماً خاصاَ اليوم بمتابعة ديربى الدورى الاماراتى لدراسة فريق الجزيرة قبل مباراة الفريقين معاً بالبطولة العربية .

وسيكون ملعب "هزاع بن زايد" فى السابعة إلا ربع مساء اليوم مسرحاً للمباراة المرتقبة التى تجمع بين العين والجزيرة فى قمة مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإماراتى "دوري الخليج العربي".

ويحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على الجزيرة صاحب المركز الرابع.

وتأتى مباراة العين والجزيرة قبل 25 يوماً على إقامة مباراة الإياب في دور الـ 16 بالبطولة العربية بين الجزيرة والإسماعيلي بملعب "محمد بن زايد"، بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"

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وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الشهر الماضى باستاد "الإسماعيلية" بفوز الإسماعيلى بهدفين دون مقابل.

ويفتقد الجزيرة فى مباراة اليوم لجهود المهاجم البرازيلي كينو بسبب الإصابة، فيما يراهن على العديد من لاعبيه من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم يأتي فى مقدمتهم علي مبخوت، وعمر عبدالرحمن "عموري"، ومحمد العطاس، وزايد العامري.

فى حين يعول العين على التوجولي لابا كودجو هداف الدوري برصيد 8 أهداف ومعه البرازيلي كايو، وصانع الألعاب بندر الاحبابي من أجل حصد النقاط الثلاث.