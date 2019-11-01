مختار مختار يجهز باسم مرسى للظهور فى ودية الإسماعيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على الدفع بمهاجمه باسم مرسى فى ودية الإسماعيلى بعدما شارك فى ودية حرس الحدود الأخيرة وظهر بمستوى متميز رغم خسارة الفريق لتجهيز اللاعب فنياً وبدنياً لمباريات الدوري المقبلة.

وينهى فريق الإنتاج الحربى اليوم استعداداته لمواجهة الاسماعيلى ودياً والمقرر لها عصر غداً السبت على استاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري .

مهاجم الزمالك المنضم لصفوف الإنتاج الحربى فى الميركاتو الصيفى الماضى لم يشارك فى مباريات فريقه الجديد حتى الآن رغم مرور 5 جولات من عمر المسابقة، ورفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع باللاعب حتى يكتسب الفورمة الفنية والبدنية اللازمة لاستعادة مستواه الفنى لاسيما بعد تعرضه للإصابة فى أحد التدريبات.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة.