شكرا لقرائتكم خبر عن آنسات الجمباز الفنى تحقق المركز الأول بالبطولة العربية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقت بعثة منتخب مصر للجمباز الفنى للآنسات المركز الأول للفرق فى البطولة العربية، التى تقام حاليا فى تونس، خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجارى. ويضم منتخب مصر للجمباز كلاً من زينة إبراهيم ونور المهداوى وسما أيمن وفرح عمرو وهنا عمرو. كما حققت بعثة منتخب مصر المركز الأول فردى عام اللاعبة نور المهداوى والمركز الثانى فردى عام زينة إبراهيم. Advertisements وتتنافس اللاعبات اليوم الجمعة على نهائيات الأجهزة، حيث يشارك فى البطولة 12 دولة عربية وهى، تونس الدولة المنظمة والأردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالإضافة إلى مصر.

انسات الجمباز



بطلات الجمباز



بطلة الجمباز

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