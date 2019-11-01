استاد القاهرة يستضيف تدريبات المنتخب الأوليمبى الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد القاهرة تدريبات منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الأحد المقبل عقب انتهاء معسكر الفراعنة المقام حالياً بالسخنة، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكانت هناك أزمة بأرضية ملعب استاد القاهرة لكن تم إنهاؤها ليستضيف مسئولو الاستاد المنتخب الأوليمبي على الملعب الرئيسي الأحد.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى ومصطفي محمد و صلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، وأحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.