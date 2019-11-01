شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح مران اليوم لوسائل الإعلام قبل مواجهة بطل تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي بيراميدز السماح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم الجمعة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى إياب دور الـ32 الإضافى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوى فى الثامنة مساء الأحد، بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز بيراميدز 2 / 1.

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ومن المنتظر أن يقام المران فى الخامسة مساء اليوم الجمعة بملعب الدفاع ويسمح لجميع وسائل الإعلام بالحضور.

من ناحية أخرى، أبلغ الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز مسئولى النادى بموعد عودته من لندن لقيادة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

وسافر ديسابر صباح الاربعاء الماضى إلى لندن بعدما تعرض نجله صاحب الـ 16 عامًا لحادث كبير فى العاصمة الإنجليزية الأمر الذى دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة.