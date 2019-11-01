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شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع والان مع تفاصيل الخبر
ففى التصنيف الأول، واصل علي فرج لاعب وادى دجلة انفراده بالصدارة للشهر التاسع على التوالى، مبتعدا عن محمد الشوربجى أقرب منافسيه وصاحب المركز الثانى بفارق 450 نقطة، بعدما تراجع إلى 341 فى التصنيف الماضي عقب تتويج فرج مؤخرا ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، كما يشارك البطل المصرى فى نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
وحافظت بطولتا الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجارى لمحمد الشوربجي على تصنيفه الثانى رغم غيابه عن المشاركة فى بطولة مصر الدولية.
وجاء طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الثالث، وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي رابعاً، فيما استقر محمد أبو الغار بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي فى المركز العاشر.
وتقدم فارس الدسوقي لاعب سبورتنج إلى المركز الـ13، كما مازن هشام لاعب وادى دجلة مركزين ليصل إلى التصنيف رقم 19 .
تصنيف الاسكواش
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