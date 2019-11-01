شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مساءً يومياً فى الإمارات.. ومران صباحى وحيد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر البرنامج التدريبى للفريق خلال معسكر الإمارات المقام حاليا، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، فى إطار استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف الدورى المصرى، بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا التى تقام فى مصر خلال نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر خوض التدريبات مرة واحدة يوميا بالفترة المسائية، على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد أدى تدريباته أمس على ملعب شباب الأهلي بالعوير نظرا لانشغال ملعب الممزر بإحدى مباريات دوري الخليج العربي (الدوري الاماراتي) .