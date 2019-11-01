شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر والبدرى والعميد والصخرة أبطال قصص الرعب مع "عفاريت الأسفلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت حوادث الطرق دورا أشبه بـ"السنارة" التى أجادت وضع مشاهير الكرة المصرية فى مواقف صعبة، حيث كان للحوادث دور مؤثر للغاية فى تصدير لحظات الرعب والقلق لنجوم الكرة والتدريب فى المحروسة خوفاً على فلذات أكبادهم، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

نجل ديسابر يتعرض لحادث مروع

منذ ساعات قليلة غادر الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، تدريبات فريقه مُتوجهًا إلى لندن، بعدما تعرض نجله صاحب الـ16 عاماً لحادث مروع فى العاصمة الإنجليزية لندن، الأمر الذى دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله.

حادث ابنة حسام البدرى

تعرضت زينة ابنة حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إبان فترة قيادته للأهلى، لحادث صعب فى كندا تسبب فى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بكندا، وتُقيم أسرة حسام البدرى فى كندا حيث يدرس أولاده هناك.

وكان حسام البدرى فوجئ بمكالمة هاتفية من زوجته تُخبره فيها بتعرض ابنتهما "زينة" التى تبلغ من العمر17 عاماً لحادث خلال استقلالها المترو فى كندا تسبب فى دخولها أحد المستشفيات هناك حيث أُصيبت بإصابات بالغة.

نجل أشرف قاسم

فيما تعرض شريف أشرف قاسم نجل أشرف نجم الزمالك السابق لحادث فى منطقة التجمع الخامس منذ عامين، عندما كان نجل يسير بسيارته فى شارع "الـ90" بالتجمع الخامس ليفاجأ بشخص يسير بشكل مخالف ويصطدم بسيارة "شريف" إضافة إلى اصطدامه بسيارتين أخريين وفر السائق هاربا.

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وتوجه نجل أشرف قاسم للمستشفى لإجراء فحوطات طبية ليتبين أنه تعرض للإصابة بكدمات بسيطة وينجو من حادث مروع.

نجل حسام حسن

ومنذ فترة أصيب عمر حسام حسن المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة ببعض الكدمات فى حادث سيارة ليغادر العميد معسكر المصرى البورسعيدى حيث كان مديراً فنياً للفريق وقتها للاطمئنان على نجله الذى نقل لأحد مستشفيات الإسكندرية قبل أن يغادره بعد تعافيه من الإصابة.

ابنة وائل جمعة

تعرضت ابنة نجم الأهلي السابق وائل جمعة لحادث ونقلت على آثره إلى المستشفى لتقلى العلاج.



وائل جمعة مع ابنته

وعاش صخرة الأهلى أوقاتاً عصيبة خوفاً على حياة ابنته حتى اطمأن على سلامتها وخروجها من المستشفى بسلام.