إشارة المرور تورط بيير إيميريك أوباميانج.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، لمضايقات من مشجع للفريق أثناء قيادة اللاعب سيارته في طريقه إلى المنزل بعد التعادل أمام كريستال بالاس 2-2 في بطولة الدوري.

أحد المشجعين وقف بجوار سيارة أوباميانج الذي كان متوقفا في إشارة مرور، وقال للاعب: “أدفع ألفي جنيه في التذكرة الموسمية لأشاهد هذا الهراء؟”.

اللاعب لم يستجب لاستفزاز المشجع وظل داخل سيارته، قبل أن ينطلق مواصلا طريقه بعد أن تحولت الإشارة للون الأخضر.

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مهاجم أرسنال كان من السهل تمييزه بسهولة في شوارع العاصمة البريطانية لندن بسبب ألوان سيارته “لامبورجيني أفنتادور” البراقة والتي تبلغ قيمتها 240 ألف جنيه إسترليني.

المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، على الرغم من أنه قد سجل 7 أهداف في 10 مباريات ضمن منافسات البريميرليج، لكنه لم يسجل خلال مواجهة كريستال بالاس الذي قلب تأخره 2- صفر إلى التعادل أمام “المدفعجية”.

يشار إلى أن أرسنال يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، متخلفا عن ليفربول المتصدر بفارق 12 نقطة.