شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الكامل مباريات باريس سان جيرمان في شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للعديد من الإستحقاقات خلال شهر نوفمبر على صعيد بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

Advertisements وتبدأ مواجهات نوفمبر مساء اليوم بمواجهة ديجون وتنتهي بمواجهة موناكو نهاية الشهر، يتخللها زيارة صعبة لملعب "سانتياجو بيرنابيو" في بطولة دوري أبطال أوروبا. وسيكون جدول النادي الباريسي خلال هذا الشهر على النحو التالي. اليوم 1-11 الدوري الفرنسي - ديجون (ملعب جاستون جيرارد) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 6-11 دوري أبطال أوروبا - كلوب بروج البلجيكي (ملعب حديقة الأمراء) - الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الفرنسي - بريست (ملعب فرانسيس لو بليه) - الساعة السادسة والنصف مساء يوم 23-11 الدوري الفرنسي - ليل (ملعب حديقة الأمراء) - الساعة التاسعة مساء يوم 26-11 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد الإسباني (سانتياجو بيرنابيو) - الساعة العاشرة مساء يوم 30-11 الدوري الفرنسي - موناكو (ملعب لويس الثاني) - الساعة التاسعة مساء

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