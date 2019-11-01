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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع ثنائي يوفنتوس والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كتب
محمد الدمتناوي
يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع ثنائي نادي يوفنتوس الايطالي، لتدعيم صفوفة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألماني إيمري تشان، ثنائي يوفنتوس، تحت أعين إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.
وواصلت الصحيفة المذكورة أعلاة، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يريد ضم الثنائي لتدعيم خط الوسط والهجوم، خصوصاً بعد رحيل كلاً من إندير هيريرا لصفوف باريس سان جيرمان، وروميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لصفوف إنتر ميلان، في الصيف الماضي.
ويعاني كلاً من إيمري تشان وماريو ماندزوكيتش، من قلة المشاركات مع البيانكونيري، تحت قيادة الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.
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