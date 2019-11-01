اخبار الرياضه

تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019

ينتظر نادي نابولي الإيطالي الكثير من المباريات خلال شهر نوفمبر ضمن بطولة ودوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ويتضمن جدول نابولي مبارتين من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي أمام روما في ديربي الشمس وأمام ميلان، كما سيزور ملعب أنفيلد في لمواجهة نادي .

وسيكون جدول نادي نابولي خلال هذا الشهر كالتالي:

يوم 2-11 الدوري الإيطالي - روما (ملعب سان باولو) - الساعة الرابعة عصراً. يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - ريد بول سالزبورج النمساوي (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإيطالي - جنوى (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 23-11 الدوري الإيطالي - ميلان (سان سيرو) - الساعة السابعة مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - نابولي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا