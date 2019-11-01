شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر والان مع التفاصيل
الجمعة 1 نوفمبر 2019
ينتظر نادي نابولي الإيطالي الكثير من المباريات خلال شهر نوفمبر ضمن بطولة الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.
ويتضمن جدول نابولي مبارتين من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي أمام روما في ديربي الشمس وأمام ميلان، كما سيزور ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا لمواجهة نادي ليفربول.
وسيكون جدول نادي نابولي خلال هذا الشهر كالتالي:
يوم 2-11 الدوري الإيطالي - روما (ملعب سان باولو) - الساعة الرابعة عصراً. يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - ريد بول سالزبورج النمساوي (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإيطالي - جنوى (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 23-11 الدوري الإيطالي - ميلان (سان سيرو) - الساعة السابعة مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - نابولي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.