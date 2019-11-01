تعرف على جدول مباريات نابولي في شهر نوفمبر

الجمعة 1 نوفمبر 2019

ينتظر نادي نابولي الإيطالي الكثير من المباريات خلال شهر نوفمبر ضمن بطولة الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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ويتضمن جدول نابولي مبارتين من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي أمام روما في ديربي الشمس وأمام ميلان، كما سيزور ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا لمواجهة نادي ليفربول.

وسيكون جدول نادي نابولي خلال هذا الشهر كالتالي:

يوم 2-11 الدوري الإيطالي - روما (ملعب سان باولو) - الساعة الرابعة عصراً. يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - ريد بول سالزبورج النمساوي (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإيطالي - جنوى (ملعب سان باولو) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 23-11 الدوري الإيطالي - ميلان (سان سيرو) - الساعة السابعة مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - نابولي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء