شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات تشيلسي خلال نوفمبر والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 تشيلسي كتب Advertisements عبدالقادر عرابي سيكون نادي تشيلسي الإنجليزي على موعد مع الكثير من المباريات خلال شهر نوفمبر المقبل في إطار بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وينتظر عشاق البلوز قمة نارية مع مانشستر سيتي خلال الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الشهر.

وسيكون برنامج تشيلسي خلال شهر نوفمبر على النحو التالي. يوم 2-11 الدوري الإنجليزي - واتفورد (ملعب فيكارج رود) - الساعة السابعة والنصف مساء يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - أياكس الهولندي (ملعب ستامفورد بريدج) - الساعة الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (ستامفورد بريدج) - الساعة الثانية والنصف يوم 23-11 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (ملعب الإتحاد) - الساعة السابعة والنصف 27-11 دوري أبطال أوروبا - فالنسيا الإسباني (ملعب ميستايا) - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق. 30-11 الدوري الإنجليزي - ويست هام (ستامفورد بريدج) - الساعة الخامسة مساء

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