الامارات | بشرة سارة للوصل.. اتحاد جده يحقق أسوء رقم سلبي في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة سارة للوصل.. اتحاد جده يحقق أسوء رقم سلبي في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي الوصل بشرى سارة قبل مواجهة اتحاد جده في إياب دور الـ16 لبطولة الأندية العربية الأبطال "كأس محمد السادس"، والمقررة يوم الأثنين المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت في زعبيل بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

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وسجل الاتحاد أسو نتيجة سلبية في الدوري السعودي بعد خسارته، أمام جاره الأهلي في "ديربي جده" 1/ 2، بأن أصبح أكثر فريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عرضة للخسارة، بعد أن تجاوز الفيحاء الذي خسر في 19 مناسبة بين الموسم الماضي والجاري، ببلوغه الخسارة رقم 20، منها 14 الموسم الماضي، وست أخرى تعرض لها هذا الموسم.

وعجز الاتحاد عن الفوز على الأهلي، في مباراتهما يوم أمس، ليواصل للعام السابع على التوالي فشله في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ديربي جدة، وتحديداً منذ 2012.

ورغم اقالة اتحاد جده مدربه، التشيلي، سييرا، وتعيين المدرب الوطني، محمد العبدلي، الا أن الفريق لم يصحو من نكسته، وخسر مباراتين متتاليتين أمام أبها والأهلي ليقبع في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط فقط.