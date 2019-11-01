الامارات | النصر لجماهيره: نسألكم ضبط النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر لجماهيره: نسألكم ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت إدارة نادي النصر السعودي، جماهيرها بضبط النفس أثناء حضورهم المباريات، والالتزام بعدم الخروج عن الروح الرياضية لوقف نزيف الغرامات التي تعرض لها النادي في الآونة الأخيرة.

وتعرض النصر لأربع عقوبات خلال المباريات السبع التي خاضها في الدوري السعودي، اذ بلغت جملة الغرامات المالية نحو 127 ألف ريال.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 107.5 آلاف ريال، جراء القاء الجماهير قوارير المياه خلال ديربي العاصمة الأحد الماضي، ضد الهلال.