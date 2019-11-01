شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «الفراعنة الدولية للجمباز» بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد الصالة المغطاة بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية الأولى لجمباز الأيروبيك، خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 8 دول هي: التشيك وإيطاليا وأذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة.

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يقام الافتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة بالغردقة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز، في حضور كرستينا ماريا، ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز، ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز

واختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

وتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.