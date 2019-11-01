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الأهلي يتدرب عصر اليوم في الإمارات

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، على استاد أهلي دبي بمنطقة الممزر.

وكان فريق الأهلي قد خاض أول مران له أمس بمعسكر الإمارات في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير؛ بسبب انشغال ملعب الاهلي في الممزر بإحدى مباريات دوري الخليج العربي؛ الدوري الإماراتي لكرة القدم.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يتدرب الأهلي اليوم على ملعب شباب الأهلي بالممزر، القريب من فندق إقامة الفريق.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعداداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وتوقفت بطولة حالياً لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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