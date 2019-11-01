شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي جولدي وديًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، خوض لقاء ودي مساء الإثنين المقبل، مع فريق جولدي، وذلك بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
ويخوض الفريق معسكرًا مغلقًا بدءًا من أمس الخميس، بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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