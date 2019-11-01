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جدول مباريات ليفربول في شهر نوفمبر .. قمة السيتي تلوح في الأفق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض معترك قوي خلال شهر نوفمبر القادم في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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وسيكون الريدز على موعد مع مباراة القمة مع ملاحقه مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشرة من البريمييرليج، بالإضافة لإستضافة نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأبطال.

وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات ليفربول خلال شهر نوفمبر.

يوم 2-11 - أستون فيلا (ملعب فيلا بارك) - الساعة الخامسة مساء يوم 5-11 - جينك البلجيكي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء يوم 10-11 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (ملعب أنفيلد) - الساعة السادسة والنصف مساء. يوم 23 -11 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (ملعب سيلهيرست بارك) - الساعة الخامسة مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - نابولي الإيطالي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء يوم 30-11 الدوري الإنجليزي - برايتون (ملعب أنفيلد) - الساعة الخامسة مساء

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