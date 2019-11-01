كهربا يحسم وجهته المقبلة بعد معسكر المنتخب...

جدة - عمرو شويل مازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني المقبلة، تشغل الرأي العام الكروي في مصر بعد استقرار اللاعب على الرحيل عن ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال للأهلي، إلا أن الساعات الماضية شهدت عدداً من المستجدات التي قد تغير وجهة اللاعب، بعد إعلان أمير مرتضي ترحيب ناديه الزمالك بعودة اللاعب في الوقت الذي دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات مكثفة لضمه.

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كانى كهربا تلقى عرضاً خارجياً خلال الساعات الماضية وبالتحديد من نادي إتحاد جدة السعودى، والذي لعب له الجناح الدولي لفترة وحقق هناك نجاحات عديدة قبل عودته للزمالك.

ومن المنتظر أن يُحدد كهربا وجهته المقبلة بعد معسكر المنتخب الوطني حيث من المقرر أن يلعب اللاعب مع ناديه أفيس أمام بورتو في الدوري البرتغالي على أن يلحق بمعسكر الفراعنة على أن يعقد اللاعب أكثر من جلسة تفاوضية مع الأندية المذكورة لتحديد وجهته بداية من الشتاء القادم.