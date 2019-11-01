شكرا لقرائتكم كهربا يحسم وجهته المقبلة بعد معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني المقبلة، تشغل الرأي العام الكروي في مصر بعد استقرار اللاعب على الرحيل عن ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل.
كانى كهربا تلقى عرضاً خارجياً خلال الساعات الماضية وبالتحديد من نادي إتحاد جدة السعودى، والذي لعب له الجناح الدولي لفترة وحقق هناك نجاحات عديدة قبل عودته للزمالك.
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