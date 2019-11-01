شكرا لقرائتكم جمعة: الأهلي مطالب بالإبقاء على رمضان صبحي لأهميته بمنظومة فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وائل جمعة أسطورة الأهلى السابق، مسئولي القلعة الحمراء، بضرورة الحفاظ على رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر المعار من هيدرسيفلد الانجليزى.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "بداية موسم أكثر من رائعة للاعبنا رمضان صبحى اللي استعاد في الآونة الأخيرة مستواه المميز.. اليوم الاهلى أمام مهمة الحفاظ على خدماته خاصة أن دوره أصبح مهم وبارز في منظومة رينيه فايلر".

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وأصبح رمضان صبحي أحد أهم نجوم الفريق و"قلبه النابض" خلال الفترة الماضية، بفضل أدائه الرائع وإمكانياته الفنية الكبيرة، لذا يرغب الجهاز الفنى فى شراء رمضان صبحى نهائياً بدلاً من الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

الأهلي استعار رمضان صبحى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف دولار، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف دولار.