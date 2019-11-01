شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يتدرب فى استاد القاهرة الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف استاد القاهرة تدريبات المنتخب الأولمبي بدءا من يوم الأحد المقبل عقب انتهاء معسكر الفراعنة المقام حالياً بالسخنة فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

شهدت أرضية ملعب استاد القاهرة أزمة قبل أن يتم إنهاؤها ليستضيف مسئولو الاستاد المنتخب الأوليمبى على الملعب الرئيسى يوم الأحد.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى : لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.

جدير بالذكر أن القرعة أسفرتعن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.