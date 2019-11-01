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شكرا لقرائتكم رنيم الوليلى تحافظ على صدارة سيدات الإسكواش العالمي.. وتراجع الشربيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحقق نادي وادي دجلة إنجازا فريدا بعدما تقدمت نوران جوهر إلى التصنيف الثاني للسيدات خلف زميلتها رنيم الوليلي التي حافظت على صدارة التصنيف العالمي لقرابة العام بعدما تقدمت إليه في ديسمبر الماضي عقب بطولة هونج كونج.
وفي المركز الثالث جاءت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والتي تقدم موسما مميزا استطاعت أن تصل فيه إلى ثلاث نهائيات وتوجت ببطولة الصين المفتوحة.
أما في المركز الخامس فتراجعت الفرنسية كاميل سيرم وذلك بعد خسارتها من هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 في ربع نهائي بطولة العالم للسيدات .
وحافظت هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات على مركزها في التصنيف الـ11 عالميا .
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