شكرا لقرائتكم الخيار المحلي يفرض نفسه لتدعيم هجوم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، استغلالاً لإمكانية استبدال لاعبين بالقائمة الحمراء، تأكد اسم واحد منهم وهو محمد محمود الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، وبالتالى لن يعود لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن الخيار الأول هو التعاقد مع مهاجم أجنبى على حساب واحد من الأفارقة الخمسة المقيدين فى قائمة الفريق، إلا أن النادى سيكون مضطراً للتعاقد مع مهاجم محلى حال عدم النجاح فى تسويق واحد من الخماسى الأجنبى أو الاستقرار على إعارة لاعب مصرى والأقرب حسين السيد، وبالتالى ستكون الإدارة الحمراء مضطرة للتعاقد مع لاعبين محليين فى الميركاتو الشتوى المقبل، وإرجاء تغيير أياً من اللاعبين الأجانب لنهاية الموسم.

ويعد حسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدى مهاجم المقاصة المعار لدجلة هما أبرز خيارين محليين لتدعيم الهجوم، ويملك الأهلى فى قائمته حالياً 5 لاعبين أجانب وهم: على معلول وجونيور أجاى وجيرالدو واليو يانج ووليد أزارو.