شكرا لقرائتكم اليوم.. عيد ميلاد نور الشربينى ملكة الملعب الزجاجي الـ24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتفل اليوم الجمعة نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش بعيد ميلادها رقم 24 حيث ولدت الشربيني في الأول من نوفمبر عام 1995 في محافظة الإسكندرية.

برنسيسة الإسكندرية هكذا تلقب ملكة الملعب الزجاجي التي غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجاري قبل أن تعود باحثة عن استعادة مكانتها في صدارة التصنيف الذي هيمنت عليه سابقا لأكثر من ثلاثين شهرا متتاليا.

البطلة المصرية تُعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة.

Advertisements

كما تُعد نور الشربيني أيضًا أول لاعبة إسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تأجل لأربع سنوات.

وأحرزت الشربيني بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة، ثلاث مرات في تاريخها جاءت أعوام 2016, 2017، على التوالي وخلال الموسم الماضي 2019 للمرة الثالثة وتترقب البطلة المصرية الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين بصحبة الكأس الرابع لبطولة العالم حيث تدخل الشربيني مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش التي تستضيفها أهرامات الجيزة.