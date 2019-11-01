شكرا لقرائتكم على فرج يحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمى للشهر التاسع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمي الجديد لرجال الاسكواش في نوفمبر الجاري، والذي شهد مواصلة للهيمنة المصرية على المربع الذهبي في أول أربع مراكز.
في المركز الثالث جاء طارق مؤمن لاعب الجزيرة ورابعا حل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي، فيما استقر محمد أبو الغار في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز العاشر.
وتقدم فارس الدسوقي لاعب سبورتنج إلى المركز ال 13، وتقدم مازن هشام لاعب وادي دجلة مركزين ليصل إلى التصنيف رقم 19.
الاسكواش،على فرج،رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش،محمد الشوربجي،اتحاد الإسكواش
كانت هذه تفاصيل خبر على فرج يحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمى للشهر التاسع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.