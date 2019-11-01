شكرا لقرائتكم على فرج يحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمى للشهر التاسع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمي الجديد لرجال الاسكواش في نوفمبر الجاري، والذي شهد مواصلة للهيمنة المصرية على المربع الذهبي في أول أربع مراكز.

ففي التصنيف الأول واصل علي فرج لاعب وادي دجلة انفراده بالصدارة للشهر التاسع على التوالي مبتعدا عن محمد الشوربجي أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني بفارق 450 نقطة بعدما كان قد تراجع إلى 341 في التصنيف الماضي وذلك بعدما توج فرج مؤخرا ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، كما يشارك البطل المصري في نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

حافظت بطولتي الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجاري لمحمد الشوربجي على تصنيفه الثاني رغم غيابه عن المشاركة في بطولة مصر الدولية.

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في المركز الثالث جاء طارق مؤمن لاعب الجزيرة ورابعا حل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي، فيما استقر محمد أبو الغار في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز العاشر.

وتقدم فارس الدسوقي لاعب سبورتنج إلى المركز ال 13، وتقدم مازن هشام لاعب وادي دجلة مركزين ليصل إلى التصنيف رقم 19.

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