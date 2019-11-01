شكرا لقرائتكم جلسات متواصلة بين عبد الحفيظ وفايلر بمعسكر الأهلي الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة من خلال معسكر الإمارات، استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف الدوري المصري، والتي يخوض خلالها الفريق مباريات مهمة على المستويين المحلي والإفريقي.
وأدى الأهلي مرانه الأول بالإمارات أمس على استاد شباب الأهلي بمنطقة العوير، واشتمل على جانب بدني وفني، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة نظرية قبل انطلاق المران.
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