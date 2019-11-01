شكرا لقرائتكم الزمالك يضم ثنائى خط وسط الناشئين لإنهاء أزمة "الديفندر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، ضم الثنائي يوسف مرعي ويوسف محمود لاعبي وسط فرق الناشئين بالنادي الأبيض، إلي معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لحل أزمة هذا الخط خاصة إن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق يغيب عن الأبيض في هذا المعسكر لحصوله علي راحة إضافية بجانب استمرار تأهيل محمد حسن بخلاف إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي.

وانطلق معسكر الزمالك مساء أمس الخميس حتى الاثنين المقبل، ومن المقرر أن ينتهى المعسكر بمران صباحى فى ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر ثم خوض مباراة ودية في نفس اليوم علي ملعب النادي الأبيض مع جولدي.

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وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

يذكر، أن الزمالك فضل الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة، خلال فترة التوقف الحالية لاستضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بجانب خوض المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، يومى 14 و18 من الشهر نفسه.