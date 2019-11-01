شكرا لقرائتكم باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج في ودية الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي الدفع بمهاجمه باسم مرسى فى ودية الاسماعيلى بعدما شارك فى ودية حرس الحدود الاخيرة وظهر بمستوى متميز رغم خسارة الفريق وذلك لتجهيز اللاعب فنياً وبدنياً لمباريات الدوري المقبلة .

وينهى فريق الإنتاج الحربى اليوم استعداداته لمواجهة الاسماعيلى ودياً والمقرر لها عصر غداً السبت على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري .

مهاجم الزمالك المنضم لصفوف الإنتاج الحربى فى الميركاتو الصيفى الماضى لم يشارك فى مباريات فريقه الجديد حتى الآن رغم مرور 5 جولات من عمر المسابقة، فقد رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع باللاعب حتى يكتسب الفورمة الفنية والبدنية اللازمة لاستعادة مستواه الفنى لاسيما بعد تعرضه للإصابة فى أحد التدريبات.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة.

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وكان الانتاج الحربى قد خسر أولى ودياته فى فترة توقف الدوري أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فيما تعد ودية الغد الاولى للدراويش .

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.