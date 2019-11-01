شكرا لقرائتكم أهلي جدة يواصل عقدته ويهزم الاتحاد في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أهلي جدة هوايته المفضلة في حسم ديربي جدة حينما انتصر على غريمه التقليدي الاتحاد 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" واصل الأهلي تفوقه على غريمه التقليدي الاتحاد بعد فوزه عليه 2-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الجزائري يوسف بلايلي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 13 افتتح لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله دجانيني تافاريس ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني. وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة من زميله سعيد المولد ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتحاد الذي كثف هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينهو هدفاً محققاً عقب تلقيه أمام المرمى من زميله الصربي ألكسندر بيرجوفيتش ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه بيرجوفيتش أن يسجل الهدف الأول بعدما حول عرضية زميله حمدان الشمراني برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها. وعند الدقيقة 71 تمكن مدافع الاتحاد زياد الصحفي من تسجيل هدف فريقه الأول بعدما حول تمريرة زميله المغربي مروان دا كوستا برأسه استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الاتحاد كثيراً الوصول لمرمى الحارس محمد التويس وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه هارون كمارا الذي سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وفي الوقت بدل الضائع كاد السوري عمر السومة أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد ال فتيل ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 9 نقاط ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.