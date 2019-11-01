شكرا لقرائتكم الهلال يتعادل بصعوبة مع الفتح بجزائية غوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تعثره بعدما فلت من خسارة محققة عقب تعادله أمام مضيفه الفتح 3-3، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وكان الهلال قد تلقى خسارته الأولى أمام ضيفه النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وتقدم الفتح أولاً بهدف مبكر عند الدقيقة 8 سجله لاعبه المغربي مروان سعدان عن طريق ركلة جزاء، وانتظر الهلال حتى الدقيقة 22 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه صالح الشهري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي كارلوس ادواردو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفتح.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح ونجح مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة من زميله غوستاف ويكهايم ليضع الكرة في الشباك، ولم يتوقف هجوم الفتح وتمكن مهاجمه ميتشيل دي فريدي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة من زميله سعيد الدوسري ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 90+5 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة ليبقى في المركز الأول، وارتفع رصيد الفتح إلى 5 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.