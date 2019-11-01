شكرا لقرائتكم ميلان يعبر سبال بفوزه الأول مع بيولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ميلان أول فوز له في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، يوم الخميس، على حساب سبال 1 - صفر، في المباراة التي جمعتهما في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل الإسباني سوسو هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة لم يتمكن الألباني إيرتيت بيرتشا حارس مرمى سبال من التعامل معها.

وكان بيولي قاد ميلان في مباراتين أمام ليتشي وروما، حيث تعادل في الأولى 2 -2، وخسر الثانية 1 -2 ، لكنه تمكن من تحقيق الفوز للمرة الأولى مع الفريق في مباراة اليوم أمام سبال، منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب ماركو جيامباولو الذي تمت إقالته.

ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).