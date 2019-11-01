موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح بعد تجدد الإصابة

كتب: ضياء السقا

يستضيف أستون فيلا، نظيره ليفربول، على ملعب فيلا بارك، في الخامسة عصر السبت 2 نوفمبر، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

وتشتهد المباراة مواجهة مصرية خاصة، بين محمد صلاح نجم ليفربول، وثنائي أستون فيلا أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ15 بـ11 نقطة.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

لم يستطع صلاح إكمال مباراة توتنهام، بسبب تجدد إصابته بالكاحل الأيسر، إذ خرج في الدقائق الأخيرة من المباراة خوفا من تفاقم الموقف.

من جانبه، كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن خروج صلاح كان إجراءً وقائيا، خوفا من تفاقم الإصابة، وأن اللاعب أصبح جاهزا، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وبالتالي سيشارك أمام أستون فيلا.

ولا يوجد غياب في ليفربول سوى جويل ماتيب الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع

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تشكيل ليفربول

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم – هندرسون – فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل أستون فيلا

توم هيتون

فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

مارفيلوس تاكامبا

محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش

ويسلي موراييس

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2